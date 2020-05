AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza wszystkich Dyrektorów i Nauczycieli do wypełnienia ankiety na temat organizowanego przez Państwa zdalnego nauczania. Wyniki ankiety prześlemy do wszystkich szkół, które ją wypełnią. Link do ankiety zamieszczamy poniżej: Ankieta dotycząca zdalnego nauczania Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 29 maja br.