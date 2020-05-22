1989–1999 – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Suwałkach
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH
– placówce akredytowanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.
NAUCZYCIELE KONSULTANCI, DORADCY METODYCZNI I BIBLIOTEKARZE
Kadra merytoryczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach składa się z 17 nauczycieli konsultantów, 5 nauczycieli doradców metodycznych i 7 nauczycieli bibliotekarzy.
Ładowanie…
NUCZYCIEL KONSULTANT, DYREKTOR
NAUCZYCIEL KONSULTANT, WICEDYREKTOR
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ, KIEROWNIK WYDZIAŁU ROZWOJU CZYTELNICTWA
NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL KONSULTANT
NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
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