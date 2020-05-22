19891999 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Suwałkach
2000–2001 – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
Od 1 stycznia 2002 – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w skład którego wchodzą:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach i Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach                                                       
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

 

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA W CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH
– placówce akredytowanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU-453/1/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

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28 maja
Andrzej Strumiłło – netografia

Andrzej Strumiłło – netografia

Szanowni Państwo przygotowaliśmy Państwu Netografię dotyczącą Andrzeja Strumiłły zawierającą: Artykuły Strony internetowe prezentujące dorobek Andrzeja Strumiłły Rozmowy z Andrzejem Strumiłłą Twórczość Wystawy Zapraszamy do pobrania netografii. Pobierz netografię Oprac. Beata Niedźwiecka

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27 maja
Escape room dla najmłodszych – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

Escape room dla najmłodszych – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

„Escape room dla najmłodszych” – prezentacja zawiera wiele zagadek, łamigłówek i zadań do wykonania. Można ją wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej jako niespodziankę na Dzień Dziecka, na końcu nagrodą jest filmik z pozdrowieniami. Uruchom prezentację Oprac. Małgorzata Pol

INFORMACJE Zdalna
25 maja
“Dzień Mamy” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

“Dzień Mamy” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

„Dzień Mamy” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej. Uruchom prezentację Oprac. Małgorzata Pol

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21 maja
Zapraszamy do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy do lektury artykułów w nowym numerze naszego kwartalnika CENne Wiadomości

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do lektury artykułów w nowym numerze CENnych Wiadomości, datowanym 20 maja 2020 r. Nasz kwartalnik jest publikowany w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum. Artykuły dotyczą spraw związanych z edukacją – dydaktyką, wychowaniem i zarządzaniem szkołą. Artykuły są zamieszczane w następujących działach: W gabinecie dyrektora (artykuły adresowane głównie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczące kwestii organizacji i zarządzania szkołą, zmian w prawie oświatowym itp.), Zobacz moją lekcję (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji opracowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów), Co tam TIKa? (prezentacja scenariuszy/konspektów lekcji i innych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych), Chwila z pedagogiem (artykuły poruszające kwestie związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych), Na półce z książkami (prezentacja wartościowych książek i artykułów dotyczących nauczania, wychowania, relacji interpersonalnych itp.), Jak cię słyszą… (felietony dotyczące kultury języka, jego poprawności i ciekawostki ukazujące historię znanych przysłów itp.), Zainspiruj się (scenariusze spektakli i materiały edukacyjne dla nauczycieli różnych specjalności).

INFORMACJE
18 maja
KANGUR MATEMATYCZNY 2020 – PRZEZ INTERNET

KANGUR MATEMATYCZNY 2020 – PRZEZ INTERNET

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Z uwagi na możliwości serwerów obsługujących konkurs zostanie on przeprowadzony oddzielnie dla każdej z sześciu kategorii (terminarz poniżej). Aby umożliwić przećwiczenie nowej formuły konkursu, przed konkursem właściwym przeprowadzony będzie konkurs próbny – z zadaniami z zeszłego roku. Szkolnych koordynatorów konkursu prosimy o zalogowanie się na konto szkoły w celu zapoznania się z zawartymi tam informacjami na temat przebiegu konkursu. Terminarz konkursu w zależności od kategorii Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020 Student 22.05.2020 r. godz. 14:30 28.05.2020 r. (czwartek)   godz. 16:30 Junior 22.05.2020 r. godz. 16:30 29.05.2020 r. (piątek)       godz. 16:30 Kadet 25.05.2020 r. godz. 14:15 02.06.2020 r. (wtorek)      godz. 16:45 Beniamin 25.05.2020 r. godz. 17:15 03.06.2020 r. (środa)        godz. 17:15 Maluch 26.05.2020 r. godz. 14:30 04.06.2020 r. (czwartek)   godz. 17:00 Żaczek 26.05.2020 r. godz. 16:45 05.06.2020 r. (piątek)       godz. 16:45 Uczestnicy konkursu otrzymają loginy i hasła dostępu do Platformy dzwonek.pl od szkolnych koordynatorów konkursu. Instrukcja dla uczestnika konkursu znajduje się na stronie https://www.kangur-mat.pl/

INFORMACJE
15 maja
Uwaga! Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach wznowiła wypożyczenia książek dla Czytelników

Uwaga! Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach wznowiła wypożyczenia książek dla Czytelników

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 18 maja 2020 r. Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach wznowiła wypożyczenia książek dla Czytelników, które będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1600. W soboty Biblioteka jest nieczynna. Wypożyczenia odbywają się według Zasad funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w czasie epidemii oraz Zasad dla czytelników obowiązujących w czasie epidemii, ustalonych w CEN w Suwałkach. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania z Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach. Zasady dla Czytelników: wypożyczenia i zwroty książek – od poniedziałku do piątku – w godzinach 9.00-16.00; czytelnik może jedynie wypożyczyć zbiory na zewnątrz; w bibliotece czytelnik nie ma możliwości korzystania z komputerów, kserokopiarki, skanera, drukarki; prosimy czytelników o rezerwację oraz zamawianie książek poprzez katalog OPAC WWW, telefonicznie lub przesłanie wykazu wraz z ich sygnaturami na adres biblioteka@cen.suwalki.pl. prosimy czytelników o samodzielne przedłużanie terminu zwrotu książek za pośrednictwem internetowego konta czytelnika lub telefonicznie; zachęcamy czytelników do korzystania z dostępnych zasobów on-line (IBUK Libra, Polona, Academica) na własnych komputerach i urządzeniach mobilnych.

INFORMACJE
15 maja
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zdalnego nauczania

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zdalnego nauczania

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza wszystkich Dyrektorów i Nauczycieli do wypełnienia ankiety na temat organizowanego przez Państwa zdalnego nauczania. Wyniki ankiety prześlemy do wszystkich szkół, które ją wypełnią. Link do ankiety zamieszczamy poniżej: Ankieta dotycząca zdalnego nauczania Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 29 maja br.

INFORMACJE
11 maja
“Książka – moim przyjacielem” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

“Książka – moim przyjacielem” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

“Książka – moim przyjacielem” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej. Oglądając prezentację dzieci poznają jak powstaje książka, papier oraz dlaczego książka jest taka ważna. Uruchom prezentację Oprac. Małgorzata Pol

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8 maja
Lekcja otwarta – Wychowanie fizyczne w domu. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Lekcja otwarta – Wychowanie fizyczne w domu. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Szanowni Państwo, Nauczyciele wychowania fizycznego CEN w Suwałkach zaprasza do obejrzenia lekcji otwartej z wychowania fizycznego pt. “Wychowanie fizyczne w domu. Ćwiczenia ogólnorozwojowe”. Obejrzyj lekcję Oprac. Kamil Skrzypkowski – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach

INFORMACJE Zdalna
4 maja
“Życie pszczół” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

“Życie pszczół” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

“Życie pszczół” – prezentacja do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej. Prezentacja dotyczy mieszkania, pracy i życia pszczół. Uruchom prezentację Oprac. Małgorzata Pol

INFORMACJE Zdalna
27 Kwi
Warto czytać online na platformie IBUK Libra!

Warto czytać online na platformie IBUK Libra!

Szanowni Państwo! Drodzy Czytelnicy! Warto czytać online na platformie IBUK Libra!😊 Nasze propozycje dla Państwa na ten „inny” czas. Pobierz listę polecanych lektur Oprac. Grażyna Zawadzka

INFORMACJE
20 Kwi
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej innowacji w szkołach i przedszkolach

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej innowacji w szkołach i przedszkolach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do wypełnienia ankiety na temat podejmowanych przez Państwa innowacji. Chcemy na jej podstawie utworzyć bazę dobrych praktyk i podejmować skuteczne działania wspierające oraz promujące szkoły i przedszkola. Link do ankiety zamieszczamy poniżej: ANKIETA DOTYCZĄCA INNOWACJI Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 30 kwietnia br.

INFORMACJE
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NAUCZYCIELE KONSULTANCI, DORADCY METODYCZNI I BIBLIOTEKARZE

Kadra merytoryczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach składa się z 17 nauczycieli konsultantów, 5 nauczycieli doradców metodycznych i 7 nauczycieli bibliotekarzy.

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Lidia Kłoczko

dyrektor CEN w Suwałkach, nauczyciel konsultant, pokój nr 112
KADRA Konsultanci

Lidia Kłoczko

NUCZYCIEL KONSULTANT, DYREKTOR
Jarosław Cezary Słabiński

nauczyciel konsultant, wicedyrektor CEN w Suwałkach, pokój nr 109
KADRA Konsultanci

Jarosław Cezary Słabiński

NAUCZYCIEL KONSULTANT, WICEDYREKTOR
Waldemar Jabłoński

nauczyciel konsultant, pokój nr 13
KADRA Konsultanci

Waldemar Jabłoński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Teresa Zaforymska

nauczyciel doradca metodyczny języka polskiego, pokój nr 108
Doradcy metodyczni KADRA

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
Jolanta Kubrak

nauczyciel konsultant, pokój nr 12
KADRA Konsultanci

Jolanta Kubrak

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Dorota Hołownia-Dudek

nauczyciel konsultant, pokój nr 2
KADRA Konsultanci

Dorota Hołownia-Dudek

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Marcin Orzechowski

nauczyciel konsultant, pokój nr 6
KADRA Konsultanci

Marcin Orzechowski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Małgorzata Pol

nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, pokój nr 108
Doradcy metodyczni KADRA

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
Katarzyna Wiesława Urbańska

nauczyciel bibliotekarz, pokój nr 7
Bibliotekarze KADRA

Katarzyna Wiesława Urbańska

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Katarzyna Romanowska

nauczyciel bibliotekarz, pokój nr 10
Bibliotekarze KADRA

Katarzyna Romanowska

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Justyna Bober

nauczyciel konsultant, pokój nr 1
KADRA Konsultanci

Justyna Bober

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Joanna Jadwiga Stabińska

nauczyciel konsultant, pokój nr 2
KADRA Konsultanci

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Jan Bielecki

nauczyciel konsultant, pokój nr 1
KADRA Konsultanci

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Jadwiga Krzyżewska

nauczyciel konsultant, pokój nr 8
KADRA Konsultanci

Jadwiga Krzyżewska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Grzegorz Władysław Wilczyński

nauczyciel konsultant, pokój nr 6
KADRA Konsultanci

Grzegorz Władysław Wilczyński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Grzegorz Kalejta

nauczyciel konsultant, pokój nr 1
KADRA Konsultanci

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Grażyna Zawadzka

nauczyciel bibliotekarz, pokój nr 7
Bibliotekarze KADRA

Grażyna Zawadzka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Elżbieta Podbielska

nauczyciel doradca metodyczny geografii, pokój nr 108
Doradcy metodyczni KADRA

Elżbieta Podbielska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
Elżbieta Kozłowska

nauczyciel bibliotekarz, pokój nr 10
Bibliotekarze KADRA

Elżbieta Kozłowska

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Dorota Koncewicz

nauczyciel konsultant, pokój nr 3
KADRA Konsultanci

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Danuta Moroz

nauczyciel konsultant, pokój nr 8
KADRA Konsultanci

Danuta Moroz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Cecylia Radzewicz

nauczyciel bibliotekarz, kierownik Wydziału Rozwoju Czytelnictwa, pokój nr 7
Bibliotekarze KADRA

Cecylia Radzewicz

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ, KIEROWNIK WYDZIAŁU ROZWOJU CZYTELNICTWA
Biruta Teresa Wojczulis

nauczyciel doradca metodyczny języka litewskiego, pokój nr 108
Doradcy metodyczni KADRA

Biruta Teresa Wojczulis

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
Beata Niedźwiecka

nauczyciel bibliotekarz, pokój nr 10
Bibliotekarze KADRA

Beata Niedźwiecka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Barbara Rutkowska

nauczyciel bibliotekarz, pokój nr 10
Bibliotekarze KADRA

Barbara Rutkowska

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Barbara Radziszewska

nauczyciel konsultant, pokój nr 3
KADRA Konsultanci

Barbara Radziszewska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Andrzej Staszczyk

nauczyciel konsultant, pokój nr 13
KADRA Konsultanci

Andrzej Staszczyk

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Andrzej Mirosław Matusiewicz

nauczyciel konsultant, pokój nr 12
KADRA Konsultanci

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Alicja Sulima

nauczyciel doradca metodyczny matematyki, pokój nr 108
Doradcy metodyczni KADRA

Alicja Sulima

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
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